تأكيداً على وحدة الصف.. الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني يبحثان في أربيل سبل كسر الجمود السياسي

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أربيل (كوردستان 24)– في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث الملفات المشتركة، استقبل پشتیوان صادق، مسؤول مكتب تنظيم أربيل للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد 26 تموز 2026، وفداً رفيع المستوى من المركز (3) لتنظيمات أربيل للاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة ريباز بيركوتي.

ملفات المنطقة والعلاقات الثنائية

جرى اللقاء بحضور المساعدين ومسؤولي الأقسام في مكتب التنظيم، حيث استعرض الجانبان مجمل الأوضاع والمستجدات المتسارعة التي تشهدها المنطقة بشكل عام، مع التركيز على آليات تطوير التنسيق المتبادل بين الحزبين بما يخدم الاستقرار في إقليم كوردستان.

العمل المشترك والمصلحة العامة

وشدد المجتمعون على الأهمية الاستراتيجية للعمل المشترك وتعزيز وحدة الصف والتوافق السياسي، معتبرين إياها الركيزة الأساسية لحماية المصالح العليا للمواطنين. وأكد الطرفان على ضرورة تكاتف الجهود لتجاوز الركود الحالي في العملية السياسية وتغليب لغة الحوار الوطني.

تفاؤل بالمرحلة المقبلة

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تفاؤلهما بالمساعي الجارية لتفكيك "الانسداد السياسي" وتجاوز التحديات الراهنة، مثمنين كافة المبادرات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر والارتقاء بالأداء السياسي والمؤسساتي في الإقليم.