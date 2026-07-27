بدء التوزيع التجريبي للبنزين المدعوم بواسطة البطاقة الإلكترونية في أربيل

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أربيل (كوردستان24)- بدأت مديرية النفط والمعادن في أربيل عملية التوزيع التجريبي للبنزين الحكومي المدعوم (بسعر 750 ديناراً للتر) عبر نظام البطاقة الإلكترونية في محطة وقود "شهم"، بمعدل 40 لتراً لكل مركبة.

وصرح مسؤول قسم التفتيش والمتابعة في مديرية النفط والمعادن بأربيل، سالار محمد، لـ "كوردستان 24"، اليوم الاثنين 27 تموز 2026، بأن الهدف من هذا الإجراء التجريبي هو اختبار النظام والجاهزية الفنية وتطوير الآليات الرقمية للتكيف مع أية مستجدات في قطاع الوقود.

وأوضح محمد أن "التطبيق حالياً تجريبي للرصد والوقوف على أية ثغرات أو معوقات قد تواجه النظام البرمجي لإصلاحها وتأهيله بالكامل". وأشار إلى أن اختبار المنظومة استمر لعدة أيام ودخل اليوم حيز التنفيذ العملي في المحطة، مبيناً أن عملية قراءة ومسح البطاقة عبر الأجهزة الذكية تستغرق ثانية واحدة فقط لكل سائق.

وحول كيفية التعامل مع العائلات التي تمتلك بطاقة واحدة وأكثر من سيارة، قال سالار محمد: "جريت دراسة هذه الحالات، ونظراً لكون العملية تجريبية بالوقت الراهن، سيتم تحديث البرمجيات لاحقاً للتمييز بين مركبات الأجرة (التاكسي) والسيارات الخصوصية، والتعامل مع الأسر التي تملك أكثر من مركبة"، مؤكداً مرونة النظام البرمجي وقابليته للتحديث والتطوير المستمر.

من جانبه، أفاد أحد العاملين في محطة وقود "شهم" بأنه جرى توزيع نحو 7,400 لتر من البنزين المدعوم بواسطة البطاقات الإلكترونية حتى الساعة 8:00 من صباح اليوم.

وكان سالار محمد قد أوضح لـ "كوردستان 24" يوم أمس الأحد، أن البطاقة الإلكترونية المستخدمة لتلقي حصة البنزين هي ذاتها "البطاقة التموينية الإلكترونية" التي اُعتمدت مسبقاً لتوزيع غاز الطهي المنزلي، مبيناً أن الهدف يكمن في تقييم كفاءة النظام قبل اتخاذ أي قرار بشأن تعميمه على باقي المحطات.

يُذكر أن حكومة إقليم كوردستان، عبر وزارة الثروات الطبيعية، تواصل مساعيها لتنظيم قطاع الوقود وتحديث آليات التجهيز والتوزيع، لمنع التجاوزات والهدر وضمان وصول البنزين الحكومي المدعوم للمواطنين بإنصاف وعدالة.



