مكتب الحج والعمرة بدهوك: تسجيل نحو 3600 مواطن والعملية مستمرة إلكترونياً حتى 5 آب

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أربيل (كوردستان24)- كشف مدير مكتب الحج والعمرة في محافظة دهوك عن تسجيل نحو 3,600 مواطن أسماءهم لأداء فريضة الحج حتى الآن، مؤكداً أن العملية تجري إلكترونياً وبشفافية عالية، وأن باب التقديم متاح لغاية الخامس من آب/أغسطس المقبل.

وأوضح مدير مكتب الحج والعمرة في دهوك، صفاء حسين، لـ "كوردستان 24"، اليوم الاثنين 27 تموز 2026، أن "عملية التسجيل انطلقت قبل خمسة أيام وتستمر حتى 5 آب القادم، وقد بلغ عدد المسجلين في حدود محافظة دهوك زهاء 3,600 مواطن".

وحول الشروط والضوابط المعتمدة، أشار حسين إلى أن "الشرط الأساسي هو ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج مسبقاً. أما بالنسبة للرجال الذين يتقدمون بمفردهم فيشترط ألا يقل عمرهم عن 25 عاماً، بينما يُشترط في النساء الراغبات بالتسجيل بمفردهن أن تتجاوز أعمارهن 45 عاماً". وأضاف: "في حال كان أحد المحارم يبلغ من العمر أكثر من 25 عاماً، فيحق للشخص المرافق التسجيل حتى وإن كان عمره دون الـ 25 عاماً".

من جانب آخر، طمأن صفاء حسين المواطنين المندرجين ضمن قائمة "الاحتياط" للعام الماضي، قائلاً: "المتقدمون الذين ظهرت أسماؤهم على قائمة الاحتياط في الموسم السابق جرى اعتماد وتصديق أسمائهم لموسم الحج الحالي، وسيتلقون اتصالات رسمية منا فور البدء بالإجراءات الإدارية لاستكمال وثائقهم ومعاملاتهم".

وبشأن آلية التقديم، أكد مدير المكتب أن العملية تتم إلكترونياً بالكامل لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن النظام البرمجي يرسل رسالة نصية قصيرة (SMS) إلى هاتف كل متقدم فور إتمام عملية التسجيل بنجاح لتأكيد استلام الطلب، مما يغني المواطنين عن عناء مراجعة مقر المكتب لمجرد التأكد.

واختتم مدير مكتب الحج والعمرة في دهوك بالتأكيد على أن كوادر المكتب على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة والتسهيلات الفنية اللازمة لأي مواطن يواجه صعوبة أو مشكلة تقنية أثناء تعبئة الاستمارة الإلكترونية.



