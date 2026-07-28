بمشاركة عربية ودولية واسعة.. مهرجان دهوك للتسوق يستقطب الزوار ويحقق نجاحاً لافتاً

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أربيل (كوردستان 24)- يشهد معرض دهوك الدولي للتسوق إقبالاً جماهيرياً كبيراً من أهالي المحافظة والزوار، بمشاركة واسعة من شركات وعارضين يمثلون دولاً عربية وأجنبية عدة، وسط أجواء احتفالية وتفاعل مجتمعي لافت.

ويضم المهرجان جناحاً متنوعاً للمنتجات التي تتميز بها الدول المشاركة، بدءاً من المستحضرات الطبيعية والزيوت العطرية، وصولاً إلى المنتجات الغذائية والتراثية الشهيرة.

وعبّر عدد من المشاركين عن ارتياحهم الكبير لمستوى التنظيم والحفاوة التي حظوا بها في دهوك؛ حيث أكد أحد العارضين الخليجيين أن المهرجان يشكل فرصة ممتازة للتعريف بالمنتجات الخاصة بالشركات المشاركة، مشيداً بالأجواء الإيجابية والتفاعل الكبير من أهالي دهوك وزوارها.

وفي جناح المنتجات الطبيعية، أوردت إحدى المشاركات أن المعرض يتيح تقديم منتجات العناية بالبشرة والشعر المصنوعة من مواد طبيعية خالص، وفي مقدمتها أملاح ومعادن البحر الميت، إضافة إلى صابون زيت الزيتون والغار الطبيعي.

من جانبهم، أبدى عارضون يمنيون سعادتهم بالتواجد في إقليم كوردستان، مؤكدين أن مشاركتهم تتجاوز البعد التجاري لعرض المنتجات اليمنية التراثية كالعسل والبهارات، لتشكل جسراً للتبادل الثقافي وتعزيز أواصر الأخوة مع الشعب الكوردي والعراقي.

ويتوقع القائمون على المهرجان والمشاركون فيه أن تشهد الأيام القادمة زيادة متصاعدة في أعداد الزائرين وحجم المبيعات، بما يعزز الحركة التجارية والسياحية في محافظة دهوك.