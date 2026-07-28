مُنع نشره لأسابيع.. كاتس يكشف سراً عسكرياً محظوراً عن إيران

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أربيل (كوردستان24)- كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، ارتكب مخالفة للرقابة العسكرية، عندما صرح بأن طائرات أمريكية انطلقت من قواعد عسكرية في إسرائيل لشن هجمات على أهداف إيرانية.

وبحسب بيان لاحق للإذاعة، فإن هذا الخبر كان ممنوعاً من النشر في إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، غير أن تصريح كاتس العلني دفع الرقابة إلى التراجع عن حظره.

وينص القانون الإسرائيلي على أن الشخص الوحيد المخول قانونيا بالسماح بنشر المعلومات السرية، باستثناء رئيس جهاز الرقابة، هو رئيس الوزراء، مما يعني أن وزير الدفاع لا يملك أي صلاحية قانونية للكشف عن مثل هذه المعلومات.

ولم تصدر أي تعليقات رسمية من مكتب وزير الدفاع أو من جهاز الرقابة العسكرية حول الواقعة، فيما تنقل إذاعة الجيش عن مصادر قانونية وأمنية تشير إلى أن هذه المخالفة قد تستدعي إجراءات تأديبية بحق الوزير.

وكان كاتس قد قال في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء إن "طائرات وناقلات وقود أمريكية أقلعت من إسرائيل لشن هجمات على إيران".

وأضاف "الإيرانيون يطلقون النار على كل ما هو موجود في المنطقة، باستثناء دولة واحدة، هي دولة إسرائيل، بينما يعلمون أن طائرات أمريكية تقلع من هنا وناقلات وقود تقلع من هنا لشن هجمات".

وتابع وزير الدفاع أن الوضع قد يتغير خلال ساعة، مضيفاً "هناك ردع، هذا لا يعني ما سيكون غدا، بل يعني ما سيكون ردنا. لقد أعلنت، وأعلن رئيس الوزراء، بأوضح شكل، أنه إذا أطلقت النار على إسرائيل، فسنهاجم بكل قوة. لقد هاجمنا مرتين في إيران، ونحن مستعدون لهجوم ثالث".