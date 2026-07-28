دهوك تصدّر 120 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى وسط وجنوب العراق

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أربيل (كوردستان24)- تشهد محافظة دهوك نهضة زراعية ملموسة بفضل الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة إقليم كوردستان لتنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الزراعي؛ حيث أثمرت هذه الجهود عن تحويل محاصيل المزارعين المحليين إلى "منتجات ذهبية" تغزو أسواق وسط وجنوب العراق، وتفتح لنفسها آفاقاً نحو الأسواق العالمية.

رحلة البطاطس.. من دهوك إلى البصرة

داخل أحد مخازن التبريد الحديثة في دهوك، يعكف المزارع إبراهيم مجيد على فرز وتجميع محصوله السنوي البالغ نحو 500 طن من البطاطس ذات الجودة العالية، تمهيداً لنقلها وطرحها في الأسواق العراقية.

ويقول مجيد في حديث لـ "كوردستان 24": "نعمل في هذا المجال منذ سنوات عدة، وإنتاجنا يُرسل باستمرار إلى بغداد والبصرة، ويمكنني القول إنه يصل إلى جميع المحافظات العراقية. نحن نرسل منتجاً بمواصفات عالية، ونظراً لشدة الإقبال والطلب الكبير عليه، فإن إنتاجنا بالكامل يتم تصريفه وتسويقه بنجاح".

تصدير 120 ألف طن بدعم حكومي

وتشير الأرقام الرسمية لهذا العام إلى تصدير ما يقارب 120 ألف طن من المحاصيل الزراعية المتنوعة لمزارعي دهوك نحو باقي المحافظات العراقية، وهو ما يعكس حجم النمو والزيادة في الإنتاج جراء الاهتمام الحكومي.

من جانبه، أكد المدير العام للزراعة في محافظة دهوك، أحمد جميل، أن الحكومة تضع إيجاد المنافذ التسويقية في مقدمة أولوياتها.

وقال جميل لـ "كوردستان 24": "هناك زيادة ملحوظة في إنتاج المزارعين، ولهذا السبب نبذل كل جهودنا بدعم من حكومة الإقليم لإيجاد أسواق لهذا الإنتاج، حيث تُعد محافظات وسط وجنوب العراق سوقنا الرئيسي. ووفقاً للبيانات المعتمدة لدينا، فقد تم حتى اليوم شحن نحو 120 ألف طن من مختلف المحاصيل بعد خضوعها للرقابة والفحص، وهو ما يمثل دعماً كبيراً واستقراراً اقتصادياً لمزارعينا".

جودة عالية وطموح نحو العالمية

ولا يقتصر النجاح الزراعي في دهوك على التصدير فحسب، بل انعكس إيجاباً على الأسواق المحلية داخل المحافظة، والتي باتت تعج بتنوع كبير من الخضراوات والفواكه الطازجة التي تحظى بإقبال واسع من المستهلكين بفضل مذاقها المميز وجودتها العالية.

ويأتي هذا الانتعاش حاصداً لثمار برنامج عمل حكومة إقليم كوردستان الهادف إلى فتح منافذ تسويقية وتسهيل تصدير الفائض من المحاصيل المحلية، مما أتاح لمنتجات مزارعي دهوك الوصول إلى المحافظات العراقية ومختلف الدول الإقليمية والدولية.

تقرير: بيوار حلمي – كوردستان24 – دهوك