مشروع ماء عقرة الاستراتيجي يدخل مراحله الأخيرة.. الإنجاز في نيسان المقبل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن تنتهي كافة الأعمال في مشروع ماء عقرة (آکري) الاستراتيجي بحلول ربيع العام المقبل، وهو مشروع حيوي يهدف إلى إنهاء أزمة نقص المياه في مركز قضاء عقرة (آکري)و19 قرية تابعة له.

يُعد مشروع ماء عقرة من أهم المشاريع الخدمية في المنطقة، وقد وصلت نسبة الإنجاز فيه حتى الآن إلى 70%. وبفضل التخصيصات المالية الجديدة التي رصدتها حكومة إقليم كوردستان، من المتوقع أن تكتمل جميع مراحل المشروع في شهر نيسان القادم.

وفي تصريح لقناة (كوردستان 24)، أوضح "زرار أحمد"، مدير ماء عقرة، أن العمل في المشروع كان قد بدأ منذ عام 2012، إلا أن ظروف الحرب ضد تنظيم داعش والتوترات التي شهدتها المنطقة حالت دون إتمامه. وأضاف أنه تم استئناف العمل مجدداً في عام 2017، لكنه توقف مرة أخرى بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأشار مدير ماء عقرة إلى أن التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان أعادت إحياء المشروع، حيث تسير الأعمال بوتيرة جيدة منذ نحو عام. وأكد أنه إذا لم تطرأ أي عوائق مالية أو أحداث غير متوقعة، فإن المشروع سيكون جاهزاً بالكامل في نيسان المقبل.

وعن التكلفة المالية، بيّن زرار أحمد أنه تم تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 119 مليار دينار للمشروع، وكان من المقرر صرف 2.5 مليار دينار شهرياً، إلا أن حكومة الإقليم خصصت مؤخراً مبلغ 10 مليارات دينار إضافية لتسريع خطوات العمل وضمان إنجازه في الموعد المحدد.

يذكر أن هذا المشروع سيوفر المياه الصالحة للشرب لمركز مدينة عقرة الذي يضم 47 حياً سكنياً، بالإضافة إلى تأمين المياه لناحية "بجيل" و19 قرية في المنطقة الحدودية.

وفي الوقت الحالي، يعتمد سكان تلك القرى على الينابيع والجداول والأنهار لتأمين احتياجاتهم من المياه، ومع اكتمال هذا المشروع، ستُحل مشكلة شح المياه في ناحية بجيل والقرى المحيطة بها لعشرات السنين القادمة.