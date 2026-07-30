الرياض تحتضن إعلان تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لحماية الملاحة الدولية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومات الدول المؤسسة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، اليوم الخميس 30 تموز/يوليو 2026، عن إنشاء تحالف يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الملاحية الاستراتيجية في المنطقة.

ووفقاً للبيان المشترك الصادر في العاصمة السعودية الرياض، فإن التحالف يهدف إلى تأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة، وحماية المصالح البحرية المشتركة في مناطق حيوية تشمل مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، وذلك بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة.

وتعد المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، والمقر الدائم له، حيث سيتم إنشاء الأجهزة التنفيذية الرئيسة في المملكة، والتي تضم "القيادة المشتركة"، و"مركز القيادة والسيطرة"، و"مركز العمليات البحرية المشتركة"، بالإضافة إلى "الأمانة العامة للتحالف".

وشدد البيان على أن التحالف ذو طبيعة "دفاعية خالصة"، ولا يستهدف أي دولة أو منظمة دولية، ويمارس جميع أنشطته في إطار الالتزام الكامل بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحرية الملاحة. كما أكد أن المشاركة في أنشطة وعمليات التحالف تظل قراراً سيادياً لكل دولة وفقاً لأنظمتها وإجراءاتها الوطنية.

ووجهت الدول المؤسسة دعوة للدول التي تشترك في أهداف التحالف ومبادئه للانضمام إليه، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون وتعزيز الأمن البحري الجماعي. واعتبر البيان أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، وترسيخ التعاون الدفاعي لحماية السلم والأمن الدوليين.