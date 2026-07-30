إدارة "ڕاپەڕین" تطرح 3 فرص استثمارية استراتيجية لبناء فنادق ومدن ألعاب مائية في رانية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للسياحة في إدارة "ڕاپەڕین" المستقلة، بالتنسيق مع المديرية العامة للاستثمار ورئاسة ومجلس بلدية رانية والجهات ذات الصلة، عن إطلاق دعوة رسمية لكافة المستثمرين والشركات للتقديم على ثلاث فرص استثمارية سياحية استراتيجية ضمن التصميم الأساسي لمدينة رانية.

وتشمل حزمة المشاريع المطروحة استغلال ثلاث قطع أراضٍ بمواقع ممتازة لإقامة المشاريع التالية:

فندق 5 نجوم وفق المعايير والمواصفات الدولية.

فندق 4 نجوم ملحق بمدينة ألعاب مائية حديثة (Aquapark).

موتيل ومطعم سياحي بدرجة 3 نجوم.

امتيازات وتسهيلات للمستثمرين

وأكدت مديرية سياحة ڕاپەڕین أن المنطقة تشهد نمواً سياحياً متسارعاً وتتمتع بطبيعة ومواقع أثرية وزراعية فريدة، مما يرفع حجم الطلب على الخدمات السياحية سنوياً ويضمن عائداً استثمارياً مجدياً وسريعاً للشركات.

وتعهدت إدارة المنطقة بتقديم حزمة من التسهيلات المباشرة للمستثمرين، تشمل:

التسهيل الإداري والقانوني التام لكافة المعاملات.

التنسيق المباشر مع جميع الدوائر الحكومية ذات الصلة.

تقديم الدعم الكامل خلال كافة مراحل تنفيذ المشروعات.

توفير بيئة استثمارية شفافة، آمنة ومضمونة.

المهلة وكيفية التقديم

ووجهت الإدارة دعوة رسمية لكافة الشركات والمستثمرين المحللين والأجانب الراغبين في الاستثمار بالقطاع السياحي، لتقديم طلباتهم وعروضهم الفنية (المقترحات) خلال مهلة أقصاها أسبوعان إلى مقر المديرية العامة لسياحة ڕاپەڕین، لغرض دراستها وتقييمها والبدء بالإجراءات القانونية الرسمية.