الدفاع المدني في أربيل يسيطر على 12 حريقاً ويؤكد وقوع خسائر مادية فادحة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل، اليوم الخميس 30 تموز/يوليو 2026، عن السيطرة على 12 حريقاً نشبت في مناطق متفرقة من المحافظة وضواحيها، مشيرة إلى أن حريقاً ضخماً اندلع في مصنع على طريق كركوك تسبب بخسائر مادية كبيرة.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، شاخوان سعيد، في تصريح صحفي، أن فرق الإطفاء واجهت يوماً صعباً جراء التعامل مع نحو 12 حادث حريق شملت منازل، وأماكن عامة، ومخازن، ومخيمات. وأكد سعيد أن جميع الحرائق تمت السيطرة عليها دون تسجيل أي خسائر بشرية بين المواطنين أو كوادر الدفاع المدني.

وبخصوص الحريق الأكبر الذي اندلع على طريق أربيل - كركوك، أوضح سعيد أن المديرية تلقت بلاغاً في تمام الساعة 8:34 صباحاً يفيد بنشوب حريق في مصنع لزيوت السيارات، مشيراً إلى أن الرياح القوية ساهمت في سرعة انتشار النيران وعرقلت عمليات السيطرة المبكرة عليها.

وأكد المسؤول في الدفاع المدني أن غياب شروط السلامة، وخاصة منظومة رش المياه التلقائية، أدى إلى احتراق وانهيار ثلاثة مستودعات بالكامل، مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في الموقع والمناطق المحيطة به.

وفيما يخص الإجراءات القانونية، كشف سعيد أن لجان التحقيق بدأت بمراجعة كاميرات المراقبة بالتنسيق مع الشرطة والآسايش للكشف عن ملابسات الحوادث. يذكر أن شرطة المرور كانت قد أغلقت طريق أربيل - كركوك مؤقتاً بسبب كثافة الدخان وتصاعد المخاطر، قبل أن تعيد فتحه عقب إتمام عملية السيطرة على النيران.