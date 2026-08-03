زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب مصر

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أربيل (كوردستان24)- ضرب زلزال بقوة 5,5 درجات شرق مصر في الساعات الأولى من صباح الإثنين، وأثار الذعر في نفوس سكان العاصمة القاهرة، دافعا السلطات إلى تفعيل خطة الطوارئ الصحية رغم عدم ورود طلبات على الفور للمساعدة الطارئة.

وشعر السكان بالهزة الأرضية في منطقة واسعة وصولا إلى العريش قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة.

ووقع الزلزال الساعة 3,00 صباحا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) على بُعد حوالى 40 كيلومترا شمال مدينة السويس، بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر الذي رفع تقديره لقوة الزلزال من 5,2 إلى 5,5 درجات.

وقدّر المركز الأميركي للمسح الزلزالي قوة الهزة الأرضية بـ 5,0 درجات.

واستمر الزلزال لأكثر من 15 ثانية على الأقل، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وأفاد الموظف أحمد بدراوي (42 عاما) الذي يعيش في مدينة 6 أكتوبر في غرب القاهرة وكالة فرانس برس "كنت مستيقظا وفجأة وجدت المنزل يهتز بي اضطررت للامساك بالكرسي بقوة حتى لا اسقط أرضا".

وأمر وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار بتفعيل خطة الطوارئ الصحية في كل أنحاء البلاد، مؤكدا "جاهزية هيئة الإسعاف المصرية".

وأعلنت وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات.

ودعا الهلال الأحمر المصري المواطنين إلى "تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات".

ووقع أكثر الزلازل تدميرا في التاريخ المصري الحديث في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1992، بقوة 5,8 درجات واستمر لأكثر من 30 ثانية وأدى إلى مقتل أكثر من 540 شخصا وتشريد الآلاف بحسب الأرقام الرسمية، وإلى تدمير عشرات المنازل في أرجاء البلاد.

AFP