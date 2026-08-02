زراعة السليمانية تتحرك للحد من مشاريع الأسماك غير المرخصة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية زراعة محافظة السليمانية عن إطلاق إجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية للحد من مشاريع وأحواض تربية الأسماك المقامة بصورة غير قانونية والتجاوز على الأراضي في المحافظة.

وكشف نائب مدير زراعة السليمانية، جوتيار خالد، في تصريح لكوردستان 24، أن غالبية مشاريع الأسماك في المحافظة لا تحمل تراخيص رسمية.

مشيراً إلى عدم التزام أصحابها بالإجراءات والتعليمات رقم 9 لسنة 2021 المنظمة لإنشاء هذه المشاريع.

وأوضح خالد أن 40 مشروعاً فقط يمتلك التراخيص الأصولية من بين أكثر من 600 مشروع لتربية الأسماك تنتشر في حدود المحافظة.

مؤكداً إحالة عدد من المخالفين إلى القضاء للبت في العقوبات المترتبة عليهم وفقاً للقانون رقم 3 لسنة 2018 الخاص بمنع التجاوزات.

وتشير البيانات الإحصائية لمديرية الثروة السمكية في إقليم كوردستان إلى:

إجمالي المشاريع: وجود نحو 2300 حوض ومشروع لتربية الأسماك على مستوى الإقليم.

المشاريع المرخصة: 480 مشروعاً رسمياً فقط تعمل برخصة أصولية.

حجم الإنتاج: يبلغ الإنتاج السنوي للإقليم نحو 37 ألف طن من الأسماك، تُسهم مشاريع محافظة السليمانية بأكثر من 15 ألف طن منها.