طقس العراق: ارتفاع بدرجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، أن حالة الطقس ليوم غدٍ الاثنين، ستكون صحواً في عموم مناطق البلاد، مع تشكّل الغيوم في "الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعد غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد، والرؤية الأفقية جيدة جداً (8-10) كم وفي الغبار (5-7) كم".

وذكرت الهيئة في بيانٍ لها، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية 44، أربيل 46، نينوى و الأنبار 47، كركوك 48، بغداد وصلاح الدين وديالى والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل وواسط والديوانية والمثنى 49، وميسان وذي قار والبصرة 50".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون صحواً على العموم مع ظهور بعض الغيوم في الأقسام الشرقية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".

مشيراً إلى أن "الأربعاء القادم، سيكون الطقس صحواً على العموم مع ظهور بعض الغيوم في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".

وأوضحت الهيئة أن "يوم الخميس القادم، سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".