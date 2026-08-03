نيجيرفان بارزاني في ذكرى "الإبادة": استقرار سنجار يمر عبر إخراج القوات غير القانونية وتطبيق الاتفاقيات المشتركة

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أربيل (كوردستان24)- أحيا رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم، الذكرى السنوية الثانية عشرة للإبادة الجماعية التي تعرض لها المكون الإيزيدي على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، واصفاً ما جرى بأنه "جرح مفتوح في قلب وروح شعب كوردستان".

وفي بيان رسمي صدر بهذه المناسبة الأليمة، أكد الرئيس بارزاني أن المواطنين الإيزيديين لا يزالون، بعد مرور 12 عاماً، يدفعون ثمن الخلافات السياسية ووجود الجماعات المسلحة غير القانونية في مناطقهم، مما يعيق عودتهم واستقرارهم.

ووجّه بارزاني دعوة صريحة إلى الحكومة الاتحادية العراقية لتحمل مسؤولياتها في إعادة الأمن والإعمار إلى قضاء سنجار، مشدداً على ضرورة "تطبيق اتفاقية إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في سنجار" المبرمة مع حكومة إقليم كوردستان. كما طالب بالعمل على تحويل القضاء إلى محافظة، وضمان رحيل القوات غير القانونية لتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم واستئناف حياتهم الطبيعية.

وفيما يتعلق بملف المختطفين، طمأن رئيس الإقليم العوائل الإيزيدية باستمرار جهود مكتبه الخاص لإنقاذ كل من بقي من المخطوفين والكشف عن مصيرهم، مؤكداً في الوقت ذاته مواصلة التحركات الدبلوماسية على المستوى الدولي لانتزاع اعتراف كامل بجرائم "داعش" كإبادة جماعية عالمية.

وأعرب البيان عن بالغ الشكر والتقدير لأهالي محافظة دهوك ومنطقة بادينان لمواقفهم الإنسانية في إيواء النازحين خلال الأيام العصيبة، كما ثمن مواقف الدول التي اعترفت بالجريمة كإبادة جماعية وقدمت الدعم للإيزيديين.

واختتم نيجيرفان بارزاني بيانه بتحية صمود المجتمع الإيزيدي، مستذكراً "بطولات قوات البيشمركة" التي حطمت أسطورة داعش بقيادة مسعود بارزاني، وقدمت التضحيات لتحرير سنجار وصون كرامة الوطن، موجهاً الإجلال والأكبار لأرواح الشهداء.