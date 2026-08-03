في الذكرى الـ12 للإبادة الجماعية.. بابا شيخ الإيزيديين يطالب بالعدالة الدولية وإعمار شنكال وإنصاف الضحايا

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أربيل (كوردستان24)- أصدر سماحة البابا شيخ، الشيخ علي شيخ إلياس، الزعيم الروحي للديانة الإيزيدية، بياناً هاماً بمناسبة الذكرى السنوية الثانية عشرة للفاجعة والأعمال الإرهابية التي ارتكبها تنظيم "داعش" ضد الإيزيديين في قضاء شنكال في الثالث من آب 2014.

استذكر سماحة البابا شيخ في مستهل بيانه الضحايا والجرحى والمختطفين، واصفاً ما جرى بأنه "واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ الحديث"، حيث استهدفت الإبادة الوجود الإيزيدي عبر القتل الجماعي، والخطف، والاستعباد، وسط "صمت دولي مخزٍ".

وطالب سماحته الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان والمجتمع الدولي بتكثيف الجهود للكشف عن مصير أكثر من 2500 مختطف ومختطفة ما زالوا مجهولي المصير، مشدداً على ضرورة تشكيل محكمة مختصة بجرائم الإبادة الجماعية لمحاسبة عناصر تنظيم "داعش" وفقاً للأدلة التي جمعها فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (يونيتاد).

وسلط البيان الضوء على المعاناة المستمرة للنازحين، مشيراً إلى أن أكثر من 200 ألف إيزيدي لا يزالون يقطنون مخيمات النزوح بمحافظة دهوك في ظروف معيشية قاسية بعد مرور 12 عاماً، فيما اضطر ربع المجتمع الإيزيدي للهجرة خارج العراق نتيجة غياب العدالة والأمن وسوء الأوضاع الخدمية.

وفي هذا السياق، دعا الشيخ علي شيخ إلياس إلى تعويض المتضررين تعويضاً مجزياً، والبدء الفوري بإعادة إعمار قضاء شنكال والمجمعات والقرى التابعة له، وتهيئة بيئة آمنة تضمن عودة النازحين بكرامة وأمان.

وعلى صعيد إنصاف الضحايا، ثمن سماحته إقرار "قانون الناجيات الإيزيديات"، مطالباً بالإسراع في تنفيذه وصرف التعويضات دون تعقيدات إجرائية، وتوفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي لدمج الناجين في المجتمع.

كما أكد البيان على الجانب الثقافي والديني، مشدداً على ضرورة حماية الحقوق الدينية للإيزيديين في الدستور العراقي، ودعم المؤسسات التعليمية والدينية للحفاظ على هذا الإرث العريق من محاولات الطمس. ودعا سماحته إلى إنشاء مركز وطني أو دولي لتوثيق الجرائم وحفظ شهادات الضحايا لتظل حاضرة في ذاكرة الأجيال والوعي العالمي.

واختتم سماحة البابا شيخ بيانه بتقديم الشكر والتقدير لمؤسسات إقليم كوردستان على دورها في إنقاذ الناجين وتقديم الدعم المادي لهم، مثمناً في الوقت ذاته جهود المنظمات الدولية والمحلية التي وقفت إلى جانب الشعب الإيزيدي في أصعب الظروف.

وأكد سماحته أن ذكرى الإبادة ستبقى جرحاً مفتوحاً وحافزاً لبناء مستقبل يسوده السلام والمساواة، خاتماً بالدعاء بالرحمة للشهداء والحرية للمختطفين والأمن لكافة أبناء الشعب.