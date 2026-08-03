هيئة حقوق الإنسان في كوردستان تطالب بغداد بتأمين سنجار وإنقاذ 2700 مفقود

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 3 آب/أغسطس 2026، بياناً رسمياً بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للإبادة الجماعية والمجزرة المروعة التي تعرض لها المكون الإيزيدي في سنجار، مؤكدة أن الجريمة أثبتت مدى بشاعة الجماعات الإرهابية وعدائها للإنسانية والسلام بعد أن أقدمت على قتل وآلاف النساء والأطفال وتدمير المنطقة.

وأعربت الهيئة عن بالغ أسفها لكون أعداد كبيرة من المواطنين الإيزيديين ما يزالون قيد الاحتجاز والأسِر، فضلاً عن بقاء مئات الآلاف منهم يعانون مرارة النزوح والعيش في المخيمات بعيداً عن ديارهم بعد مرور 12 عاماً على الفاجعة.

مطالبات للحكومة الاتحادية في بغداد

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الحكومة الاتحادية في بغداد بتحمل مسؤولياتها عبر اتخاذ خطوات حاسمة، أبرزها:

توفير الأمن والاستقرار الدائم في سنجار وتسهيل العودة الآمنة والكريمة للأهالي إلى مواطنهم.

الإسراع بالتنفيذ الكامل لـ "اتفاقية سنجار للأمن والإعمار" المبرمة مع حكومة إقليم كوردستان.

تقديم التعويضات العادلة والشاملة للضحايا والعوائل المتضررة جراء الإبادة.

إنقاذ المفقودين والاعتراف الدولي

وأكد البيان أن فاجعة سنجار ستظل حية في الذاكرة، مشدداً على ضرورة تكثيف كافة الجهود الوطنية والدولية للبحث عن أكثر من 2700 مواطن إيزيدي ما زالوا مفقودين ومجهولي المصير وإنقاذهم وإعادتهم إلى عوائلهم.

واختتمت هيئة حقوق الإنسان بيانها بالتأكيد على أن الدولة العراقية ملزمة أخلاقياً وقانونياً بالعمل الجاد والفعلي على تحقيق الاعتراف الدولي الإبادة الجماعية للإيزيديين في المحافل والأمم المتحدة لملاحقة الجناة وإنصاف الضحايا.