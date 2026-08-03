رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يصل دمشق

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أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين 3 آب 2026، إلى العاصمة السورية دمشق.

واستقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، رئيس إقليم كوردستان ، نيجيرفان بارزاني، في مراسم رسمية جرت في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان جلسة مباحثات في قصر الشعب تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمشتركة بين الجانبين، وبحث المستجدات والتطورات السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما سيشهد اللقاء مناقشة أطر التنسيق والتعاون في الملفات ذات الاهتمام المتبادل، وبما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.