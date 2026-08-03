في ذكرى إبادة الإيزيديين.. القنصلية الأمريكية في أربيل تؤكد التزامها بالعمل مع بغداد والإقليم لتحقيق العدالة

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في أربيل، اليوم الاثنين 3 آب/أغسطس 2026، بياناً رسمياً بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي بحق المكون الإيزيدي، مؤكدة ضرورة إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة والدعم الشامل للأقليات.

وجاء في بيان القنصلية الأمريكية: "قبل 12 عاماً، ارتكبت عصابات داعش الإرهابية جريمة الإبادة الجماعية ضد المكون الإيزيدي. واليوم، نستذكر ببالغ الحزن والأسى الأرواح التي فُقدت، ونحيي صمود وشجاعة الناجين والناجيات الذين يستمرون في إبقاء هذه الذكرى حية في وجدان العالم".

وأكد البيان أن إرساء قواعد العدالة للقصاص من مرتكبي هذه الجرائم الوحشية، إلى جانب ضمان الأمن الدائم والازدهار وحماية المكونات العراقية المختلفة، يحظى بأهمية بالغة وأولوية استراتيجية.

وأكدت على مواصلة الدعم الأمريكي، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالعمل التشاركي مع الحكومة الاتحادية العراقية، وحكومة إقليم كوردستان، والشركاء الدوليين للحفاظ على الحقوق الأساسية للحرية الدينية، والمساهمة في بناء مستقبل يضمن لكافة المواطنين العراقيين العيش بسلام وكرامة".