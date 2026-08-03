رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم

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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 3 آب (أغسطس) 2026، رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم البطريرك مار بولس الثالث نونا.

وشهد اللقاء تشديداً على أهمية حماية وتعزيز ثقافة التعايش السلمي بين مختلف المكونات في كوردستان. وجدّد رئيس الحكومة التأكيد على الالتزام الثابت لحكومة إقليم كوردستان بصون حقوق جميع المكونات، ولا سيّما المسيحيين، وتسخير كافة الجهود لخدمتهم دون أي تمييز.

من جانبه، ثمن رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم عالياً الدعم المتواصل الذي يحظى به المسيحيون في الإقليم.











