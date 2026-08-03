بارزاني الخيرية تتعهد بمواصلة إيصال الصوت الإيزيدي للمحافل الدولية

رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية ينتقد بغداد والأمم المتحدة لتقصيرهما بحق نازحي سنجار

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، موسى أحمد، انتقادات حادة للحكومة الاتحادية العراقية ومنظمة الأمم المتحدة، متهماً إياهما بالتقصير والإهمال في الاستجابة لاحتياجات نازحي سنجار ومتضرري الإبادة الجماعية بعد مرور 12 عاماً على الفاجعة.

وقال موسى أحمد، في تصريح لشبكة "كوردستان 24"، اليوم الاثنين (3 آب/أغسطس 2026): "نعبر في هذه الذكرى عن عتبنا وشكوانا المباشرة للجهات المعنية في الأمم المتحدة والحكومة الاتحادية، كونهما لم يضطلعا بواجباتهما تجاه ضحايا سنجار الذين لا يزالون يقطنون الخيام في مخيمات النزوح بعد كل هذه السنوات".

عجز في الخدمات والدعم النفسي

وأوضح رئيس المؤسسة أن هناك نقصاً شديداً وحرماناً في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية بالمخيمات، وبشكل خاص في مجال الدعم والتأهيل النفسي للناجيات والضحايا، مشدداً على أن تقديم هذه الخدمات يُعد مسؤوليّة وواجباً حتمياً على الحكومة العراقية تجاه مواطنيها.

وأشار أحمد إلى أن كارثة سنجار تُعد فاجعة إنسانية ذات أبعاد عالمية، وكان يتوجب على المنظمات الدولية تقديم خدمات أكبر وأشمل للنازحين والمتضررين.

توجيهات مسرور بارزاني والدعم الدولي

وأكد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية أنه منذ الساعات الأولى للكارثة، سلكت المؤسسة طرقاً وممرات معقدة لإيصال المساعدات الإغاثية للمحاصرين، وتكفلت بتقديم الخدمات في كافة المخيمات واعتبرت ذلك واجباً وطنياً وإنسانياً.

واختتم موسى أحمد بالقول إنه بناءً على التوجيهات المباشرة لرئيس مجلس أمناء المؤسسة، مسرور بارزاني، واصلت وتواصل المؤسسة تمثيل وإيصال صوت ومظلومية المكون الإيزيدي في كافة المؤتمرات والمحافل الدولية، والعمل على تدويل قضيتهم ونيل حقوقهم الكاملة.