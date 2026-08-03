وزير المالية العراقي يطلب استضافته في البرلمان لشرح الواقع المالي والتحديات الإقليمية

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أربيل (كوردستان24)- وجه وزير المالية العراقي، فالح ساري، اليوم الاثنين 3 آب/أغسطس 2026، طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب لاستضافته في أقرب جلسة نيابية مخصصة لاستعراض الواقع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد.

وذكر بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالوزارة أن طلب الاستضافة يهدف إلى تزويد السلطة التشريعية بصورة دقيقة ومحدثة حول أبرز التحديات الحالية التي تواجه المالية العامة، في ظل المتغيرات والتطورات الإقليمية الراهنة وتأثيرها على السيولة النقدية والموازنة.

وأكد الوزير ساري أن مبادرة الطلب تأتي انطلاقاً من الحرص على إحاطة ممثلي الشعب بالوضع الاقتصادي الراهن والشفافية التامة، فضلاً عن تقديم إيجاز بالإجراءات الاحترازية والخطط التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الأساسية للدولة، واستمرار تطبيق برامج الإصلاح المالي والإداري.



