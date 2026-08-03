دلشاد شهاب: سوريا تبدأ خطوات افتتاح قنصلية عامة لها في أربيل

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أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين (3 آب/أغسطس 2026)، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله الرئيس السوري، أحمد الشرع.

وقال المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن دور إقليم كوردستان في التطورات والأحداث الإقليمية يظل دوراً إيجابياً ومحط قبول واحترام إقليمي ودولي، مؤكداً استمرار الإقليم في هذا المنهج البنّاء.

وأوضح شهاب أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني شدد خلال المباحثات الرسمية على تعزيز العلاقات الثنائية، لافتاً إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع ينظر ببالغ التقدير والاحترام لدور إقليم كوردستان والتزامه التوازنات والمواقف الإيجابية.

وأشار المتحدث إلى أن هذه القمة تُعد اللقاء الثالث الذي يجمع بين نيجيرفان بارزاني وأحمد الشرع عقب عقد لقاءين سابقين بينهما.

وكشف دلشاد شهاب عن خطوة دبلوماسية بارزة، مؤكداً أن السلطات السورية بدأت بالفعل إجراءاتها العملية والتنفيذية لافتتاح قنصلية عامة للجمهورية العربية السورية في العاصمة أربيل.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الإقليم أن نيجيرفان بارزاني وجه دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة إقليم كوردستان والعراق.