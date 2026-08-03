بمشاركة 15 دولة.. الإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 10 لـ "مهرجان كركوك الدولي لمسرح الشارع"

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أربيل (كوردستان24)- تستعد مدينة كركوك لاستضافة فعاليات الدورة العاشرة لـ "مهرجان كركوك الدولي لمسرح الشارع"، والذي ينطلق في المركز الثقافي وشوارع المدينة بمشاركة فرق وفنانين مسرحيين من 15 دولة عربية وأجنبية إلى جانب العراق.

وقال رئيس المهرجان، نژاد نجم، في تصريح لـ"كوردستان 24"، اليوم الاثنين (3 آب/أغسطس 2026): "تُمثل الدورة العاشرة محطة تاريخية جديدة في مسيرة المهرجان؛ إذ نجحنا خلال الدورات السابقة في بناء محفل دولي يحظى بثقة الفنانين المحليين والدوليين، ونسعى هذا العام لتقديم نسخة استثنائية مليئة بالابتكار والتفاعل الجماهيري".

وأوضح نجم فتح باب التقديم للمشاركة في أقسام المهرجان الثلاثة: (مسرح الشارع للكبار، مسرح الشارع للأطفال، والفضاء المفتوح)، حيث تُعرض الأعمال المتقدمة على لجنة مشاهدة متخصصة لتقييمها واختيار الأفضل منها للمنافسة الرسمية.

شروط المشاركة والتسهيلات اللوجستية

وعن ضوابط التقديم، بيّن رئيس المهرجان أن مدة العرض المسرحي يجب ألا تتجاوز 30 دقيقة، وألا يزيد عدد الممثلين المشاركين في العمل الواحد عن 5 أفراد.

وأكد أن إدارة المهرجان تتكفل بالكامل بتوفير السكن، الإطعام، والتنقلات الداخلية داخل مدينة كركوك لجميع أعضاء الفرق المقبولة، في حين تتكفل الفرق بتأمين الديكورات والمعدات التقنية الخاصة بعروضها.

تركيز على الكوميديا وورش عمل في 5 مدن

وكشف نژاد نجم أن النسخة العاشرة ستسلط الضوء بشكل خاص على العروض الكوميدية، لما تمتلكه الكوميديا من قدرة على طرح القضايا الاجتماعية والإنسانية بقالب قريب من الشارع والجمهور.

وأضاف أنه ستقام على هامش المهرجان 5 ورش عمل تخصصية لن تقتصر على كركوك فقط، بل ستتنقل لأول مرة لتشمل مدن أربيل، السليمانية، جمجمال، وكوية، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من طلبة المسرح والفنانين للاستفادة منها.

4 جوائز ذهبية وموعد الانطلاق

وأعلن رئيس المهرجان رصد 4 جوائز ذهبية تمنح في الحفل الختامي لأفضل: (عرض مسرحي، إخراج/إدارة، ممثل، وفرقة مشاركة).

ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات الرسمية للدورة العاشرة لمهرجان كركوك الدولي لمسرح الشارع في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 وتستمر لعدة أيام في شوارع وساحات مدينة كركوك.