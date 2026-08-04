نفوق ثلاثة أسود في حديقة حيوانات في طوكيو بسبب ضربة شمس

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أربيل (كوردستان24)- نفقت ثلاثة أسود في حديقة حيوانات في طوكيو بسبب ما يرجّح أنها ضربة شمس فيما وُضعت أسود أخرى تحت المراقبة، وفق ما أعلنت ناطقة باسم الحديقة الثلاثاء.

وبعد أن شهدت اليابان في العام الفائت أكثر فصول الصيف حرّا على الإطلاق، تواجه صيفا حارا آخر، مع وصول الحرارة في بعض المناطق إلى 40 درجة مئوية في الأسابيع الأخيرة.

وفي منتصف تموز/يوليو، ظهرت عوارض على 10 من أصل 16 أسدا في حديقة حيوان تاما في غرب العاصمة، بينها "فقدان الشهية وقلة النشاط"، ونفقت ثلاث لبؤات، بحسب ما ذكرت إدارة الحديقة في بيان.

وأوضح البيان أن إحداها نفقت في 28 تموز/يوليو والأخرى يوم الجمعة والثالثة يوم الأحد.

وقالت ناطقة باسم الحديقة لوكالة فرانس برس "بحسب طبيبنا البيطري، يُرجّح أن يكون سبب النفوق ضربة شمس"، إذ لوحظت مؤشرات جفاف وفشل عدد من الأعضاء.

ومع أن الأسود تظهر مقاومة للحرّ، عزز القائمون على رعاية الحيوانات في الحديقة إجراءاتهم خلال السنوات الأخيرة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة في اليابان خلال فصل الصيف. وأوضحت الناطقة "تترافق الحرارة هنا مع رطوبة عالية، وهو ما يختلف عن طقس إفريقيا الجاف".

وقالت "نعمل على تعزيز إجراءات مكافحة الحرّ من خلال ريّ الحظائر، وتحسين التهوئة، وتركيب أجهزة تكييف هواء محلية"، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الأسود لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

AFP