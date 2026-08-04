طقس العراق.. 6 محافظات تسجل 50 مئوية غداً واستمرار موجة الحر حتى السبت

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، متوقعة استمرار الأجواء الحارة مع تسجيل ست محافظات عراقية لنصف درجة الغليان.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غدٍ الأربعاء سيكون صحواً حاراً بشكل عام، مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية. وأشار البيان إلى أن درجات الحرارة ستكون مقاربة لمعدلاتها في المنطقة الوسطى، في حين ستشهد انخفاضاً طفيفاً في المحافظات الشمالية، وارتفاعاً إضافياً في المنطقة الجنوبية.

وبحسب التقرير الرسمي، تصدرت ست محافظات (واسط، ميسان، النجف الأشرف، ذي قار، المثنى، والبصرة) القائمة بتسجيلها 50 درجة مئوية، تلتها العاصمة بغداد بـ 49 درجة، وجاءت بقية المحافظات كالآتي:

كربلاء المقدسة والديوانية: 48 درجة مئوية.

صلاح الدين وديالى وبابل: 47 درجة مئوية.

نينوى وكركوك: 46 درجة مئوية.

الأنبار: 45 درجة مئوية.

أربيل والسليمانية: 44 درجة مئوية.

دهوك: 43 درجة مئوية.

وتابعت الهيئة أن طقس أيام الخميس والجمعة والسبت سيستمر على ذات الوتيرة، حيث تسود الأجواء الصحوة والحارة في عموم البلاد، مع استقرار درجات الحرارة عند مستويات مرتفعة ومقاربة لما سجلته في الأيام السابقة.