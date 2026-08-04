كفري تودع المولدات الأهلية.. انطلاق مشروع "روناكي" لتوفير الكهرباء على مدار الساعة

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أربيل (كوردستان24)- وصل مشروع "روناكي" رسمياً، اليوم الثلاثاء 4 آب 2026، إلى قضاء كفري التابع لإدارة كرميان، حيث باشرت الفرق الفنية والتنفيذية أعمالها الميدانية لربط المنطقة بالمنظومة الجديدة.

وأفاد مراسل "كوردستان 24" في المنطقة، بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى إيقاف مئات المولدات الأهلية في مدينة كفري والبلدات التابعة لها، مما ينهي حقبة طويلة من الاعتماد على الطاقة البديلة المكلفة.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي في وقت شهدت فيه السنوات السبع الماضية تركيزاً مكثفاً من قبل حكومة إقليم كوردستان على تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء في المناطق النائية. وفي هذا السياق، تمكنت الحكومة من إيصال التيار الكهربائي الوطني إلى أكثر من 40 قرية جبلية وبعيدة في حدود إدارة كرميان، رغم وعورة التضاريس والتكاليف الباهظة التي عادلت تكلفة المشاريع في المناطق الحضرية.

وبحسب المعطيات الحالية، لم تعد هناك أي قرية في حدود إدارة كرميان تفتقر إلى الكهرباء الوطنية، وهو ما شكل أرضية خصبة لنجاح مشروع "روناكي" الهادف لتوفير الطاقة لمدة 24 ساعة يومياً.

من جانبهم، عبر مواطنو المنطقة عن ترحيبهم الكبير بهذه الخطوة، مؤكدين أن مشروع الكهرباء المستمرة يمثل ضرورة قصوى لهم تفوق أهميته أي منطقة أخرى، نظراً للمناخ الصحراوي والحرارة الشديدة التي تشتهر بها منطقة كرميان.

وأشار الأهالي إلى أن المولدات الأهلية كانت تشكل عبئاً مادياً ثقيلاً على كاهلهم، فضلاً عن عدم قدرتها على تلبية احتياجاتهم الفعلية في فصل الصيف بسبب محدودية "الأمبيرات" وكثرة الأعطال.

يُذكر أن انطلاق مشروع "روناكي" في كفري يُعد خطوة مفصلية لتحسين الواقع المعيشي والخدمي للسكان، وتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة الظروف الجوية القاسية، وسط تفاؤل شعبي واسع بانتهاء أزمة الكهرباء في المنطقة.