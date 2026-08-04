الذهب يرتفع قليلا مع ترقب بيانات الوظائف في أمريكا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ارتفع الذهب قليلا اليوم الثلاثاء وسط متابعة المستثمرين لتصريحات متضاربة بشأن محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران وترقب سلسلة من تقارير الوظائف الأمريكية بحثا عن ​مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4059.8 دولار للأونصة بحلول الساعة 0257 بتوقيت جرينتش.

يترقب المستثمرون عددا من التقارير المتعلقة بسوق العمل، بما في ذلك بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وتقرير الوظائف غدا الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

أجاي كيديا، مدير شركة "كيديا كوموديتيز" التي ‌تتخذ من مومباي مقرا، قال: "يمر ‌الذهب حاليا بمرحلة تماسك. وإذا شهدنا ​ضعفا ‌في ⁠سوق العمل، ​فقد يضع ⁠ذلك ضغوطا على الدولار مما سيؤدي بدوره إلى تحقيق مكاسب للذهب".

المصدر.. رويترز