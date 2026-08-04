"دانة غاز" و"نفط الهلال" تبدآن توريد الغاز إلى وزارة الكهرباء العراقية

توريد 100 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا من الغاز من منشأة خورمور لمحطة كركوك لمدة عام لدعم إنتاج الكهرباء محليًا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركتا "دانة غاز" و"نفط الهلال"، اليوم الثلاثاء 04 آب/أغسطس 2026، عن البدء الرسمي لتوريد الغاز الطبيعي من حقل خورمور في إقليم كوردستان إلى وزارة الكهرباء في الحكومة الاتحادية بمدينة كركوك.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، سيتم تزويد محطة كهرباء تازة الغازية في كركوك بـ 100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الطبيعي المستخرج من منشأة معالجة الغاز في خورمور، وذلك لمدة أولية تبلغ عاماً واحداً، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة وتحسين الخدمات المرتبطة بها في مختلف أنحاء العراق.

وتأتي هذه الخطوة كأحد الثمار الاستراتيجية لمشروع التوسعة "خورمور 250" الذي دخل حيز التشغيل في تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي رفع الطاقة الإنتاجية للمنشأة بنسبة 50% لتصل إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، ما أتاح للشركتين، بصفتهما المشغلين المشتركين لمشروع غاز كوردستان، التوسع في مبيعات الغاز وتلبية الاحتياجات المتزايدة عبر خطوط الأنابيب.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة دانة غاز، مجيد حميد جعفر، أن أول توريد للغاز إلى وزارة الكهرباء الاتحادية يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الغاز بإقليم كوردستان، ويسهم بشكل مباشر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مشيداً بتعاون حكومة إقليم كوردستان والسلطات المحلية في السليمانية والوزارة الاتحادية.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، ريتشارد هول، أن هذا الاتفاق يرسخ أسس التعاون المستقبلي في قطاع الطاقة ضمن السوق العراقية المتنامية، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم استقرار الخدمات الكهربائية.

يُذكر أن مشروع غاز خورمور يؤمن حالياً الوقود اللازم لإنتاج أكثر من 80% من الكهرباء في إقليم كوردستان، ويوفر الطاقة لأكثر من 8 ملايين شخص في الإقليم والمحافظات العراقية الأخرى، في ظل استثمارات إجمالية تجاوزت 4 مليارات دولار أمريكي.





