طقس العراق.. درجات حرارة تلامس الـ50 مئوية وتصاعد للغبار

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة، متوقعةً تصاعداً للغبار في مناطق متفرقة وتذبذباً في درجات الحرارة التي ستصل إلى "نصف الغليان" في بعض المحافظات الجنوبية.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غدٍ الخميس سيكون صحواً وحاراً في عموم البلاد، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتصل إلى 40 كم/س في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، مما يؤدي إلى تصاعد الغبار وانخفاض مدى الرؤية الأفقية في تلك المناطق إلى ما بين (3-5) كم.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غدٍ الخميس، أوضح البيان أن ثلاث محافظات جنوبية (البصرة، ذي قار، وميسان) ستسجل الدرجة القصوى بواقع 50 درجة مئوية. فيما تسجل محافظتا واسط والمثنى 49 درجة، تليها بغداد وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية بـ 48 درجة. تتراوح درجات الحرارة بين 42 درجة في دهوك والسليمانية، و45 درجة في نينوى.

وبحسب التقرير، فإن يوم الجمعة سيشهد انخفاضاً قليلاً في درجات الحرارة في عموم البلاد مع استقرار الطقس الصحو الحار. أما يوم السبت، فمن المتوقع أن تعاود الحرارة الارتفاع قليلاً في المنطقة الجنوبية مع ظهور بعض الغيوم، في حين تبقى مستقرة في المنطقتين الوسطى والشمالية.

وأشار البيان إلى أن طقس يوم الأحد المقبل سيشهد استمرار الأجواء الحارة والصحوة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية، واستقرارها في المناطق الجنوبية التي ستشهد أيضاً ظهور بعض الغيوم المتفرقة.