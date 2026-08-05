الهند وسريلانكا.. مقتل أكثر من 100 شخص وتشريد الآلاف جراء فيضانات موسمية عارمة

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أربيل (كوردستان 24)- لقي أكثر من 100 شخص حتفهم جراء فيضانات وانزلاقات تربة ناجمة عن الأمطار الموسمية في الهند، وفقاً لبيانات رسمية، في وقت أجبرت فيه المياه آلاف السكان على النزوح من منازلهم الغارقة.

وذكر رئيس وزراء ولاية أسام، هيمانتا بيسوا سارما، أن الولاية الواقعة شمال شرق البلاد تعد من بين الأكثر تضرراً، حيث سجلت مقتل 87 شخصاً على الأقل، مشيراً إلى أن منطقة سيفاساغار وحدها شهدت مقتل 47 شخصاً مع بقاء مساحات شاسعة منها تحت غمرة المياه.

وفي ولاية كيرالا جنوبي البلاد، أكد رئيس الوزراء في دي ساتيسان مقتل 15 شخصاً وفقدان 7 آخرين جراء الأمطار المستمرة منذ أيام، موضحاً أنه تم إنشاء أكثر من 300 مخيم إغاثة لإيواء ما يزيد عن 10 آلاف نازح بعد أن تسببت الفيضانات بفيضان الأنهار عن ضفافها.

وفي سياق متصل، نقلت الإذاعة الرسمية في إقليم جامو وكشمير مقتل 31 شخصاً على الأقل نتيجة موجات مفاجئة من الأمطار شديدة الكثافة. ويرى علماء أن التغير المناخي جعل ظاهرة الأمطار الموسمية السنوية أكثر حدة وعدم استقرار في منطقة جنوب آسيا.

وفي سريلانكا المجاورة، أعلن مركز إدارة الكوارث عن مقتل 8 أشخاص منذ يوم الإثنين الماضي، ونزوح نحو 12 ألف شخص من مناطقهم في وسط البلاد بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية، بينما تعاني المناطق الشرقية من جفاف شديد استدعى نقل مياه الشرب عبر الصهاريج.

وعزت الحكومة السريلانكية هذه الظواهر الجوية المتطرفة إلى ظاهرة "النينيو" المناخية، التي تؤدي إلى رفع درجات حرارة سطح المحيط الهادئ، مشكلةً لجنة وزارية لتقليل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن هذه التقلبات.



المصدر: وکالات



