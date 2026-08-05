زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوبي الفلبين

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أربيل (كوردستان 24)- ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جنوبي الفلبين، اليوم الأربعاء 5 آب/أغسطس 2026، دون أن يسفر عن صدور تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع عند الساعة 12:14 ظهراً بالتوقيت المحلي، على بعد نحو 32 كيلومتراً جنوب غرب جزيرة سارانغاني، وعلى عمق 62 كيلومتراً، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية جسيمة.

وأفاد هارلي ساورو، أحد رجال الإنقاذ في جزيرة سارانغاني، بأن الهزة الأرضية كانت قوية بما يكفي لإثارة الذعر بين السكان الذين كانوا يتجمعون لتسلم إعانات مالية حكومية، مشيراً إلى أن التقييمات الأولية تؤكد سلامة الجميع وعدم وجود خسائر بشرية.

ويأتي هذا النشاط الزلزالي بعد هزّة عنيفة ضربت جزيرة مينداناو المجاورة في الثامن من حزيران/يونيو الماضي، تسببت في انهيار مبانٍ وانهيارات أرضية أدت إلى مقتل 76 شخصاً على الأقل، كما أدت حينها إلى رفع قاع البحر بنحو مترين.

وتشهد الفلبين هزات أرضية بشكل متكرر لوقوعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي والبركاني المكثف يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.



المصدر: وکالات