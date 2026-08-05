حكومة إقليم كوردستان تقر احتساب الخدمة العسكرية المضاعفة "سنة بسنتين" لقوات البيشمركة والداخلية

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أربيل (كوردستان 24)- صادق مجلس وزراء إقليم كوردستان على قرار يقضي باحتساب الخدمة العسكرية لكوادر وضباط قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي بصيغة "سنة بسنتين"، وذلك في إطار الجهود الحكومية لحماية الحقوق القانونية والمالية للمؤسسات الأمنية والعسكرية.

وذكرت وزارة البيشمركة، في بيان رسمي، أن القرار يغطي الفترة الممتدة من 4 تموز/يوليو 1992 وحتى نهاية عام 2024. وأوضحت أن الاستفادة من هذا القرار ستكون اختيارية وتستوجب تقديم طلب رسمي من قبل الراغبين، شريطة إعادة دفع ما نسبته 10% من الراتب الأساسي التقاعدي عن السنوات المشمولة بالاحتساب.

وبحسب التقديرات الواردة في البيان، تبلغ التكلفة المالية المقررة لإعادة الاستقطاع المالي نحو 4 ملايين دينار عراقي لمنتسبي البيشمركة، وتتجاوز 6 ملايين دينار بالنسبة للضباط.

وشددت الوزارة على أن الاستفادة من هذا الإجراء تقتصر حكراً على المنتسبين والضباط المستمرين في الخدمة ضمن ملاكات وزارتي البيشمركة والداخلية ومؤسسة "الأسايش" (الأمن)؛ مع استثناء كافة المنتسبين الذين تم نقل خدماتهم السابقة إلى الملاكات والقطاعات المدنية.