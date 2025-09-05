وەزیری دەرەوەی فەرەنسا: بەهێزکردنی پەیوەندییەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان، خزمەت بە سەقامگیری ناوچەکە دەکات

2025-09-05 19:02

وەزیری دەرەوەی فەرەنسا ڕایگەیاند، لەگەڵ سەرکردەی مێژووی کورد باسیان لە پتەوکردنی پەیوەندییەکانی نێوان فەرەنسا و هەرێمی کوردستان کردووە.

هەینی 5ـی ئەیلوولی 2025، ژان نوێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا لە بارەی کۆبوونەوەکەی لەگەڵ سەرۆک بارزانی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و فەرەنسا خزمەت بە سەقامگیری ناوچەکە دەکات. ئاماژەشی داوە، ناوی پێشمەرگە لە پاریس دەبێتە ڕێزلێنان و دانپێدانانی هەمیشەیی بە برا پێشمەرگەکان لە شەڕی دژی داعشدا.

هەروەها ئەوەشی خستەڕوو، لەگەڵ سەرۆک بارزانی، سەرکردە مێژوویی کورد، باسیان لە پتەوکردنی پەیوەندییەکانی نێوان فەرەنسا و عێراق و کوردستان کردووە، لەپێناو بەرژەوەندی سەقامگیری ناوچەکە.

باسی لەوەش کردووە، کورد هاوپەیمانی هەمیشەیی فەرەنسایە لە شەڕی دژی داعش.

هاوکات بەگوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24 لە کۆبوونەوەی نێوانیان باس لە پەیوەندییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان و پرۆسەی سیاسی ناوچەکە و هەڵبژاردنی داهاتووی عێراق کراوە. هەروەها مەترسی داعش و ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو گرووپە پرسێکی دیکە بوو کە گفتوگۆیان لە بارەوە کراوە. هەروەها سەرۆک بارزانی بەهۆی پشتگیری فەرەنسا لە پێشمەرگە و هەرێمی کوردستان ستایشی ئەو وڵاتەی کردووە.

Il y aura désormais une allée des Peshmergas à Paris : reconnaissance éternelle de la France à ses frères d’armes kurdes dans le combat contre Daech. Avec Massoud Barzani, leur chef historique, nous avons évoqué le renforcement des liens entre la France, l’Irak et le Kurdistan,… pic.twitter.com/w85VqJanPi — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) September 5, 2025

ئەمڕۆ لە پاریسی پایتەختی فەرەنسا و لە پارکی ئۆندرێ سیترۆێن، بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی پەردەی لەسەر تابلۆی پێشمەرگە لادا، هەر لەو ڕێوڕەسمەدا، سەرۆک بارزانی گوتارێکی پێشکەش کرد، تێیدا خۆشحاڵی خۆی دەربڕی و گوتی: فەرەنسا بە درێژایی مێژوو، هەموو کات هەڵوێستی مرۆڤایەتی و دۆستایەتیی بەرانبەر بە گەلی کوردستان بووە و لە سەردەمی ژەنەراڵ دیگۆل تا ئەمڕۆ هەموو کات فەرەنسا پشتیوانی دۆزی گەلی کوردستان بووە و یەکەم وڵات بووە ڕێگەی داوە ئەنستیتۆی کوردستانی لە پاریس بکرێتەوە.