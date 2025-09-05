پەیوەندییەکانی کوردستان و فەرەنسا

2025-09-05 18:17

پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و فەرەنسا مێژوویین و لە قۆناغە جیاجیاکان و لەکاتی تەنگانەدا، فەرەنسا دەستی هاوکاریی بۆ گەلی کورد درێژکردووە. لە کۆڕەوە ملیۆنییەکەی گەلی کورد دا لە 1991، فەرەنسا وەک ئەندامێکی هەمیشەیی ئەنجوومەنی ئاسایشیی نەتەوەیەکگرتووەکان ڕۆڵێکی سەرەکی هەبوو لە دەرکردنی بڕیاری 688 و ڕاگەیاندنی ناوچەی دژە فڕین.

لە شەڕی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و چەکدارانی ڕێکخراوی داعش، فەرەنسا پشتیوانێکی کارای هێزی پێشمەرگە بوو، سەرۆک و بەرپرسانی ئەو وڵاتەش چەندینجار سەردانی هەرێمی کوردستانیان کردووە و پشتیوانی خۆیان بۆ گەلی کورد دووپاتکردووەتەوە.

لەم ڤیدیۆ وۆڵەدا هاوکارمان گوڵباخ بەهرامی باسی قۆناغەکانی مێژووی پەیوەندییەکانی کورد و فەرەنسا دەکات.