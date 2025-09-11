حەنان بلخی: پێویستە شانازی بەو پێشوەچوون و دەستکەوتانەوە بکەن

پێش 4 کاتژمێر

بەڕێوەبەری هەرێمی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕایگەیاند: هاوکاریی هەرێمی کوردستان لەبواری دابینکردنی دەرمان دەکەن و دەیانەوێت دەرمان بە هەموو کەسێک بگات لەهەر شوێنێک بن، دەشڵێت: پێویستە شانازیی بەو دەستکەوتانە بکەن کە لە هەرێمی کوردستان هەتانە.

پێنجشەممە 11ـی ئەیلوولی 2025،حەنان بلخی، بەڕێوەبەری هەرێمی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە هەولێر ڕایگەیاند: ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی لە بەرەنگاربوونەوەی ماددەی هۆشبەر، دەیەوێت هەنگاوی زیاتر بنێت بۆ ئەوانەی پێویستیان بە هاوکارییە بۆ ئەوەی ژیانێکی تەندروستیان هەبێت، گوتی: ئەوە ئاڵنگارییەکی ڕژدە بەرانبەر ڕێکخراوەکەی ئێمە.

حەنان بلخی گوتی: ئێمە دڵخۆشین بەو پێشکەوتنەی لە هەرێمی کوردستان لە کەرتی تەندروستیدا بەدەستهاتوون، دەڵێت: پێویستە شانازی بەو پێشوەچوون و دەستکەوتانەوە بکەن کە لە هەرێمی کوردستان هەن، ئەزموونی زۆر لە ناوەندەکانی ئێوە وەرگیراون کە بەهاوبەشی لەگەڵ ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان ئەنجامتان داوە.

گوتی: ئێمە دەمانەوێت هەر نەخۆشێک دەستی بە دەرمان بگات لەهەر شوێنێک بێت، دەرمانەکەش پارێزراو و سەلامەت بێت، حەنان بلخی ئاماژەی بەوەشکرد، هەرێمی کوردستان لە کەرتی تەندروستیدا پێشکەوتووە، گوتی: دەمەوێت زیاتر بمێنمەوە و زیاتر بە دۆخەکە ئاشنا بم.