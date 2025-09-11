سەرۆک بارزانی و شاندێكی دەوڵەتی ئیمارات جەخت لە پەیوەندییەکانی نێوانیان کردەوە

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆك بارزانی پێشوازی لە شاندێكی دەوڵەتی ئیمارات کرد و سوپاسی حکوومەت و خەڵک و سەرکردایەتیی ئیماراتی کرد کە هەمیشە لەڕێی ڕێكخراوە مرۆییەكان هاوكار و پاڵپشتی هەرێم بوونە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە 11ـی ئەیلوولی 2025، لە سەلاحەددین سەرۆك بارزانی پێشوازی لە شاندێكی دەوڵەتی ئیمارات بە سەرۆكایەتیی سەعید موبارەك ئەلهاجری وەزیری دەوڵەت و نێردەی تایبەتی ئیمارات بۆ كاروباری ئابووری بۆ هەرێمی كوردستان كرد.

بارەگای بارزانی بڵاویکردووەتەوە، لەسەرەتای دیدارەكەدا شاندی میوان وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵیی خۆیان بۆ سەردانیان بۆ هەرێمی كوردستان و دیدار لەگەڵ سەرۆك بارزانی، جەختیان لە دۆستایەتی و هەڵوێستی سەركردایەتیی ئیمارات لە بەرەوپێشبردنی پەیوەندییەكان لەگەڵ هەرێمی كوردستان كرد و سڵاوی حاكمی ئیمارات و سەركردایەتیی وڵاتەكەیان بە سەرۆك بارزانی گەیاند. هەروەها سوپاس و پێزانینیان هەبوو بۆ دیدار و كۆبوونەوەكانیان لە هەرێم و ئەو دەرفەتانەی كە خراونەتە بەریان بۆ پەرەپێدانی پەیوەندی ئابووری و بوارەكانی تر لە ئێستا و لە داهاتوو.

هەروەها ئاماژە بەوە کراوە، سەرۆك بارزانی سوپاسی حكوومەت و خەڵك و سەركردایەتیی ئیماراتی كرد، هەمیشە لەڕێی ڕێكخراوە مرۆییەكان هاوكار و پاڵپشتی هەرێم بوونە بە تایبەت لەكاتی هاتنی سەدان هەزار ئاوارە بۆ هەرێمی كوردستان و هەروەها سەرۆك بارزانی پێشوازی لە پتەوتركردنی دۆستایەتی و پەیوەندییەكانی هەردوولا كرد.

باس لەوەش کراوە، لە دیدارەکە دا، بارودۆخی ناوچەكە بە گشتیی تەوەرێکی دیکەی ئەو دیدارە بوو.