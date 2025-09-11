وەرزش

لامین یامال باسی ئەو سوپرایزە دەکات کە دایکی پێ دڵخۆش کردووە

دەڵێت: نامەوێت برایە بچووکەکەم وەکو من بژی

لامین یامال و دایکی
جیهان

لامین یامال لە نوێترین دیمانەیدا باسی ئەو سوپرایزەی دەکات کە دڵی دایکی پێش خۆش کرد.

لە نوێترین دیمانەیدا لامین یامال یاریزانی لاوی ئیسپانی لەگەڵ خۆزێ رامۆن لا مۆرینا رۆژنامەنووسی ئیسپانی، چیرۆکی ئەو سوپرایزە دەگێڕێتەوە کە بۆ دایکی کردووە، یامال دەڵێت :'رۆژێکیان لە دایکم پرسی حەز دەکەی رۆژێک لە رۆژان لە چ گەڕەکێک و خانووێکی چۆنت هەبێت، منیش چووم خانووێکم کڕی کە هەموو ئەو شتانەی تێدا بێت کە دایکم ئارەزووی لێ دەکات و خەونی پێوە دەبینێت'.

یامال دەشڵێت :'من کاتێک منداڵ بووم، بەهۆی هەژاری لە شوقەیەک دەژیاین کە یەک ژوور بوو، ئەو ژوورە ببووە ناندین و ژووری خەوتن و حەمام و هەموو شتێکمان، بۆیە نامەوێت برایە بچووکەکەم وەکو منداڵی من بژی، دایکم بۆ من وەکو شاژنێک وایە، ئێستا زۆر دڵخۆشم کاتێک دەبینم دایکم  و داپیرەم لەناو خانووەکەیان دڵخۆشن، ئەوە خەون و ئاواتی من بوو'.

لامین یامال ساڵی 2007 لە ناوچەی یۆبرێگات لە شاری بارسێلۆنا لە ماڵباتێکی بە رەسەن مەغریبی لەدایکبووە، یامال برایەک و خوشکێکی بچووکی هەیە، برایەکەی تەمەنی 4 ساڵە و ناوی کەینە و خوشکەکەشی ناوی بارایە.

 
سۆران لوقمان ,
