هەولێر سەوز دەکرێت

کوردستان پشتێنەیی سەوزایی هەولێر

هەولێر بە پێنج پارکی گەورە سەوزتر دەکرێت.

ئەمڕۆ هەینی 12ـی ئەیلوولی 2025، پارێزگاری هەولێر بڵاوی کردووەتەوە، پێنج پارکی گەورە لە ناوەندیی شاری هەولێر دروستدەکرێن و زیاتر لە 40 هەزار داری جیاوازیش دەچیندرێت.

ڕاشیگەیاند، ڕێژەی سەوزایی و دار و باخچەکانیش زیاتر دەبێت.

دەشڵێت: لە پێناو زیادکردنی ڕێژەیی سەوزایی و زیاتر پاراستنی ژینگەی شار، لە ناوەندیی شاری ھەولێر لە سەر ڕووبەری 200 دۆنم زەوی دەستکراوە بە دروستکردنی پێنج پارکی گەورە، کە تێیدا 40 ھەزار دار دەچێندرێت و ئەمساڵیش هەر پێنج پارکەکە تەواو دەکرێت، ئەوانیش:

1- دروستکردنی پارکێک لە نزیک شەقامی 120 مەتری، لەسەر ڕووبەری 80 دۆنم زەویی و نزیکەی 8 ھەزار داری تێدا دەچێندرێت، لەئێستادا نزیکەی لە 70%ی کارەکانی تەواو بووە.

2- دروستکردنی پارکی رەشکین لەسەر ڕووبەری 47 دۆنم زەویی و 16 ھەزار داری تێدا دەچێندرێت و لە ئێستادا لە 50%ی کارەکانی تەواو بووە.

3- دروستکردنی پارکی گەڕەکی نازدار لە سەر ڕووبەری چوار دۆنم زەویی و شەش ھەزار داری تێدا دەچێندرێت و لە 80%ی کارەکانی تەواو بووە.

4- دروستکردنی پارکی گەڕەکی ژیان لەسەر ڕووبەری حەوت دۆنم زەویی و پێنج ھەزار داری تێدا دەچێندرێت، کە ئەویش لە 70%ی کارەکانی تەواو بووە.

5- پارکی یەکتربڕی شەقامی 150 مەتری کە ڕووبەرەکەی 60 دۆنمە و کارکردن تیایدا بەردەوامە.

جێگەی باسە، لە شاری ھەولێر 26 پارکی گەورە و 204 باخچەی بچووک و 209 دارستان و 163 دوورگەی ناوەندیی و 109 نافوورە هەن.

 
 
لاڤین عومەر ,
