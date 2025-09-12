تورکیا 161 کەسی دەستگیر کرد

پێش دوو کاتژمێر

عەلی یەرلیکایا، وەزیری ناوخۆی تورکیا ڕایگەیاند: بەگومانی داعشبوون، لەماوەی هەفتەیەکدا، پۆلیسی وڵاتەکەی 161 کەسیان دەستگیرکردووە.

وەزیری ناوخۆی تورکیا ئەمڕۆ هەینی 12ـی ئەیلوولی 2025، پەیامێکی لە تۆڕی(ئێکس) بڵاوکردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی بەوە کردووە، گرتنی ئەو کەسانە بە گومانی ئەوەبووە، هاوکاریی داراییان پێشکەش بە ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش کردووە، گوتی: ئەو گومانلێکراوانەیان لە 38 پارێزگای تورکیا دەستگیرکردووە کە لەنێوانیاندا هەردوو گەورە پارێزگای تورکیا، ئیستانبوڵ و ئەنقەرە هەن.

یەرلیکایا ڕایگەیاندووە، لەکاتی دەستگیرکردنی ئەو گومانلێکراوانە، دەست بەسەر چەند جۆرە چەکێکیش گیراوە کە لای گومانلێکراوەکان بوون، سەرباری ئەوەش، دەستیان بەسەر چەند بەڵگەنامەیەکدا گرتووە کە بەڵگەنامەی داعش بوونە، لەگەڵ ئەو کەرەستانەی کە لە هەڵکوتانە سەر شوێنەکان بەکاردێت.