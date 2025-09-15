حەج و عومرە: ئەو کەسانەی لە سعوودیە دەستگیرکراون پەیوەندییان بە هەرێمی کوردستانەوە نییە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان، ئاماژە بەوە دەکات، ئەو کەسانەی لە سعوودیە دەستگیرکراون بە تۆمەتی بردنی ماددەی هۆشبەر دوور و نزیک پەیوەندییان بە هەرێمی کوردستانەوە نییە

ئەمڕۆ دووشەممە، بەرێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند: ئەو کەسانەی لە سعوودیە دەستگیر کراون بە تۆمەتی بردنی ماددەی هۆشبەر هاووڵاتی و عومرەکاری هەرێمی کوردستان نین و خەڵکی پارێزگاکانی دیکەی عیراقن.

بەرێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە کردووە، سەرجەم کۆمپانیاکانی حەج و عومرە و خاوەن کۆمپانیا بەرێزەکان بەو پەرێ رێزەوە پابەندن بە رێنماییەکان و هەرێمی کوردستان دوور و نزیک پەیوەندی بەو پرسەوە نییە و بەداخەوە ئەگەر بەهەر جۆرێک ناوی پارێزگایەکی هەرێمی کوردستانیش بهێنرێت هیچ بنەمایەکی نییە و دوورە لە ڕاستییەوە.

هەروەها باس لەوەش کراوە، ئەو کەسانەی لە شاری مەدیینە دەستگیر کراون وێنەکانیان لە میدیا سعوودی و جیهانییەکان بڵاوکراونەتەوە ئاماژەیەکی ڕوونە کە ئەمانە دانیشتووی کام شوێن و کام ناوچەن و پەیوەندی و هەماهەنگیییەکی توندو توڵ و پتەومان لەگەڵ دەستەی باڵای حەج و عومرەی عیراق و هەموو دەزگاکانی دیکەی حکوومەتی فیدراڵ هەیە و هەر رێنمایەکیش لە دەستەی حەج و عومرەی عیراقییەوە دەرچووبێت وەکوو خۆی جێ بەجێ کراوە بۆ بەرچاو روونی هەمووان ماوەی سێ ساڵە لەسەر یەک لە سعوودیە خەڵاتی باشترین شاندی حاجیانیان دراوە بە وڵاتی عێراق و هەرێمی کوردستانیش بەشێکە لەو دەستکەوتە لە نێوان هەموو شاندی وڵاتانی جیهان.

لە چەند ڕۆژی ڕابردوو، وڵاتی سعوودیە ژمارەیەک عومرەکاری عێراقی دەستگیرکرد بە تۆمەتی بردنی ماددەی هۆشبەر.