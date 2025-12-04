وەزارەتی ئەوقاف: دەستدرێژی سەر گۆڕستانی مەسیحییەکان لە کۆیە سەرکۆنە دەکەین و گۆڕەکان نۆژەن دەکەینەوە

پێش کاتژمێرێک

لە ڕووداوێکدا کە ئامانج لێی تێکدانی سیمای پێکەوەژیانی ئایینییە لە هەرێمی کوردستان، شەوی ڕابردوو دەستدرێژی کرایە سەر گۆڕستانی مەسیحییەکان لە شاری کۆیە و زیان بە ژمارەیەک گۆڕ گەیەندرا.

وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی وێڕای سەرکۆنەکردنی توندی ڕووداوەکە، دەستبەجێ بڕیاری دا لەسەر ئەرکی خۆی تەواوی زیانەکان چاک بکاتەوە و داوای دەستگیرکردنی بەپەلەی ئەنجامدەرانی دەکات.

بەگوێرەی زانیارییەکان و هەڵوێستی فەرمیی حکوومەت، شەوی ڕابردوو چەند کەسێکی نەناسراو و گێرەشێوێن هەڵیانکوتاوەتە سەر گۆڕستانی مەسیحییەکان لە قەزای کۆیە و ژمارەیەک کێل و گۆڕی هاووڵاتییانی مەسیحییان شکاندووە.

وەزارەتی ئەوقاف ئەم کارەی وەک هەوڵێکی ترسنۆکانە و دژی بەها بەرزەکانی پێکەوەژیانی مێژوویی نێوان پێکهاتەکان لە قەڵەم دا.

لەسەر ئاستی ڕێکارەکان، وەزارەتەکە بە فەرمی ڕاسپاردەی ئاراستەی دەزگا ئەمنییەکان و لایەنە پەیوەندیدارەکانی شاری کۆیە کردووە کە دەبێت بەدواداچوونی ورد بکەن بۆ دەستنیشانکردنی ناسنامەی بکەرانی ئەم تاوانە و ڕاپێچکردنیان بۆ بەردەم دادگا تاوەکو سزای یاسایی خۆیان وەربگرن.

هاوکات پەیامێکی دڵنیایی ئاراستەی کەسوکاری کۆچکردووان و پێکهاتەی مەسیحی کردووە کە وەزارەت بەرپرسیارێتیی ئەخلاقی و ئیداریی خۆی جێبەجێ دەکات و بەڵێنی داوە سەرجەم ئەو گۆڕانەی زیانیان بەرکەوتووە، وەک خۆیان نۆژەن بکاتەوە.