بۆ تاوتوێ کردنی چەند پرسێک، سکرتێری ئەنجوومەنی ئاسایشی ڕووسیا گەیشتە عێراق

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ سێشەممە، 16ـی ئەیلوولی 2025، میدیا ڕووسییەکان بڵاویان کردەوە، سێرگی شویگۆ، سکرتێری ئەنجوومەنی ئاسیشی ڕووسیا، بە سەردانێکی فەرمی گەیشتە عێراق.

بەشی ڕۆژنامەوانی سکرتاریەتی ئەنجوومەنی ئاسایشی ڕووسیا ڕایگەیاند، "سکرتێری ئەنجوومەنی ئاسایشی ڕووسیا بە سەردانێکی کار گەیشتە بەغدا، لەو ماوەیەدا لەگەڵ سەرکردایەتی باڵای سیاسی و سەربازی لە عێراق کۆدەبێتەوە."

بەگوێرەی بەیاننامەکە، بڕیارە لە کۆبوونەوەکاندا شۆیگو پاڵپشتیی لایەنی ڕووسی بۆ پتەوکردن و پەرەپێدانی زیاتری هاوکارییە ئەمنییەکانی نێوان مۆسکۆ و بەغدا بگەیەنێت.

لای خۆیەوە کەناڵی ئاڕتی ڕووسیا، ڕوونیکردووەتەوە کە "دانوستانەکان لە بەغدا، جگە لە لایەنەکانی ئێستای هاوکاریی دوو قۆڵیی ڕووسیا و عێراق، پرسە ناوچەییەکانیش تاوتوێ دەکەن."

پێشتر ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، لە سەرەتای مانگی ئەیلوولی ڕابردوودا ڕایگەیاندبوو، بڕیارە لە ناوەڕاستی مانگی ئەیلوولدا سکرتێری ئەنجوومەنی ئاسایشی ڕووسیا سەردانی بەغدا بکات.