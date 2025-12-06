کەنەدا سووریای لە لیستی پاڵپشتیکارانی تیرۆر دەرهێنا

پێش دوو کاتژمێر

کەنەدا ڕایگەیاند، ناوی سووریای لە لیستی وڵاتانی پاڵپشتی تیرۆر لابردووە و هەروەها ناساندنی دەستەی تەحریر شامی وەک "قەوارەیەکی تیرۆریستی" هەڵوەشاندەوە.

وەزارەتی دەرەوەی کەنەدا لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، " ناوی سووریای لە لیستی وڵاتانی پاڵپشتی تیرۆر لابردووە"، ئاماژەی بەوەشدا، "ئەم بڕیارانە بە ئاسانی نەدراون."

ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەم هەنگاوە هاوتایە لەگەڵ بڕیارەکانی هاوپەیمانەکانمان لەوانە بەریتانیا و ئەمەریکا، ئەمەش لە ئەنجامی هەوڵەکانی حکوومەتی سووریا دێت بۆ پەرەپێدانی سەقامگیری وڵاتەکە.

سووریا پێشوازی لە بڕیاری حکوومەتی کەنەدا کرد بۆ لابردنی سزاکان و ئاماژەی بەوەدا کە ئەم هەنگاوە پەرەسەندنێکی ئەرێنیە و ڕەنگدانەوەی هۆشیاری زیاترە سەبارەت بە کاریگەرییە نەرێنییەکانی سزاکان لەسەر ژیانی خەڵکی سووریا و کەرتە گرنگەکانی ئەو وڵاتە.

لەوبارەوە وەزارەتی دەرەوە و تاراوگەنیشینانی سووریا لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەیدا، "ئەم بڕیارە ساتێکی گرنگە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی سووریا و کەنەدا و ڕێگە خۆشکەر دەبێت بۆ قۆناغێکی نوێ لە هاوبەشی."

ڕاشیگەیاند، سووریا ئامادەیی خۆی دووپات دەکاتەوە بۆ کارکردن لەگەڵ هەموو هاوبەشە نێودەوڵەتییەکان و پاراستنی پەیوەندییە ئەرێنییەکان و بەشداریکردن لە پشتیوانیکردن لە هەوڵەکانی بوژاندنەوەی ئابووری و ئاوەدانکردنەوە و خزمەتکردنی بەرژەوەندییەکانی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە و نێودەوڵەتی.

هەروەها لە سەرەتای ئەمساڵدا، ئەمەریکا و یەکێتی ئەورووپا و بەریتانیا گەمارۆ ئابووریەکانیان لەسەر سووریا لابرد، هاوکات ناوی ئەحمەد شەرع سەرۆکی سووریایان لە لیستی تیرۆری ئەمەریکا و ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی لابرد.

کەنەدا لە ساڵی 2012، سووریای خستە لیستی "پاڵپشتیکەرانی تیرۆر" دوای ئەوەی ڕژێمی بەشار ئەسەد خۆپیشاندەرانی وڵاتەکەی سەرکوتکرد و سووریای بەرەو شەڕێکی ناوخۆیی خوێناوی برد، هەروەها سزای بەسەر 56 کەسایەتی سووریدا سەپاندبوو، کە بەرپرسانی حکوومەتی پێشووی سووریا و بەشار ئەسەد و ئەندامانی خێزانەکەشی لەخۆگرتووە.

دواتر کەنەدا سزایەکی قورسی بەسەر دەستەی تەحریر شام سەپاندبوو کە ئەحمەد شەرع سەرۆکایەتی دەکرد، ئەمەش بەهۆی پەیوەندییەکانیان بوو لەگەڵ ڕێکخراوی قاعیدە.