عەلی لاریجانی گەیشتە ڕیاز

عەلی لاریجانی، ئەمینداری گشتی ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران گەیشتە ڕیازی پایتەختی سعوودیە و بڕیارە لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئەو وڵاتە کۆببێتەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە 16ـی ئەیلوولی 2025، عەلی لاریجانی، ئەمینداری گشتی ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران بەسەردانێک گەیشتە ڕیازی پایتەختی سعوودیە و سەردانەکەی لەچوارچێوەی ئەو گفتوگۆ و دیالۆگانەدایە کە لەنێوان هەردوو وڵاتدا هەیە، بەتایبەتیش دوای سەردانی وەزیری بەرگریی سعوودیە، خالید بن سەلمان بۆ تارانی پایتەختی ئێران.

بەپێی زانیارییەکان، هەریەک لە عەلی باقری، جێگری ئەمینداری گشتی ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی و محەممەد عەلی بەگ، جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران، لە سەردانەکەدا یاوەریی لاریجانی دەکەن.

سەرچاوەکان ئاماژە بەوە دەکەن، بەپێی ئەو پلانەی بۆ سەردانەکە داڕێژراوە، لاریجانی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای سعوودیە، گفتوگۆ لەبارەی پەرەپێدانی هەماهەنگی سیاسی و ئەمنی و ئابووری دەکات.

17ـی نیسانی 2025، خالید بن سەلمان، وەزیری بەرگریی سعوودیە گەیشتە تارانی پایتەختی ئێران و لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئەو وڵاتە، گفتوگۆی لەبارەی بەهێزکردنی پەیوەندییەکان و پشتیوانی کردنی ئاشتی و ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر کرد، سەردانەکەی ئەمڕۆی لاریجانیش بۆ ڕیاز، وەک نەریتی دیپلۆماسی، وەڵامی ئەرێنی سەردانەکەی وەزیری بەرگریی سعوودیەیە بۆ وڵاتەکەی.