ریال مەدرید لە لێدانی پێناڵتی سوودمەنترین یانەی لالیگایە

رۆژنامەكانی ئیسپانیا خەریكی هەڵدانەوەی مەلەف و ئامارەكانی ریال مەدرید و بارسێلۆنان

پێش دوو کاتژمێر

رۆژنامەنووسێكی ئیسپانیا، ئامارێكی كۆكردووەتەوە و رایگەیاندووە ریال مەدرید لە هەژماركرانی لێدانەكانی پێناڵتی سوودمەنترین یانەی لالیگایە، وەكو گاڵتەكردنێكیش نووسیویەتی: ریال مەدرید ئامادە نییە ئەم ئامارانە بخاتە نێو ئەو فایلەی كە بۆ فیفای دەنێرێت.

ئیسحاق فوتو، رۆژنامەنووسی رادیۆی كۆپێ ئیسپانیا، ئاشكرای كردووە لە سەدەی 21، ریال مەدرید سوودمەنترین یانەی ئیسپانیایە لە لالیگا لە جێبەجێكردنی لێدانی پێناڵتی، بارسێلۆناش لە پلەی دووەم دێت.

بە گوێرەی ئەو راپۆرتەی بڵاوكراوەتەوە، ریال مەدرید 218 لێدانی پێناڵتی لە سەدەی 21 بۆ هەژمار كراوە، لە بەرامبەردا 113 لێدانی پێناڵتی لە دژی هەژمار كراوە، جیاوازییەكەی (+90)ـە.

لە بەرامبەردا بارسێلۆنا 190 لێدانی پێناڵتی بۆ هەژمار كراوە و فیكەی 100 لێدانی پێناڵتیش لە دژی لێدراوە و جیاوازییەكە (+90).

لە پلەی سێیەم ئاتڵێتیكۆ مەدرید دێت، 139 لێدانی پێناڵتی بۆ هەژمار كراوە و 113 لێدانیش لە دژی تۆمار كراوە و جیاوازییەكەش (+26).

رۆژنامەكانی ئیسپانیا، بەتایبەتی ئەوانەی كەتەلۆنیا و مەدرید رۆژانە چەندان مەلەف و ئامار لە دژی یەكتر بڵاو دەكەنەوە و یەكتر تۆمەتبار دەكەن بە لایەنگیری ناوبژیوانان، دواجار گرژی و هەڵدانەوەی مەلەفەكان گەیشتووەتە ئاستێك كە ریال مەدرید بە فەرمی دەیەوێت لە فیفا سكاڵا لەسەر ناوبژیوانانی ئیسپانیا تۆمار بكات و بە لایەنگیری بارسێلۆنا وەسفیان دەكات.