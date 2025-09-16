لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران پرسی هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێم تاوتوێ کرا

پێش دوو کاتژمێر

بەگوێرەی سەرچاوەیەک لە ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق، وەزارەتی نەوت ڕەزامەندی نیشان داوە لە بری پێدانی 16 دۆلار، نەوت بە کۆمپانیاکان بدات.

سێشەممە 16ـی ئەیلوولی 2025، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا لە زاری سەرچاوەیەک لە ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق ڕاگەیاند، کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران کۆتاییهات و پرسی هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان تاوتوێکراوە.

ئەو سەرچاوەیە گوتیشی: ئەنجوومەنی وەزیران پێشوازی لە دواین هەنگاوی وەزارەتی نەوتی عێراق و وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەرێمی کوردستان کردووە بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت، ئەمەش ئاراستەی لیژنەی ڕاوێژکاری وەزارەتی نەوت کراوە بۆ پەسەندکردنی.

هاوکات باس لەوەش کردووە، وەزارەتی نەوت ڕەزامەندی دەربریووە لەبری پێدانی 16 دۆلار، نەوت بە کۆمپانیاکانی وەبەرهێنانی نەوت بدات.

ئەمەش لە کاتێکدایە پێشتر کۆمپانیاکانی وەبەرهێنانی نەوت داوایان لە وەزارەتی نەوتی عێراق کردبوو بە ڕێککەوتنی نووسراو، گەرەنتی کۆمپانیاکان بکرێت.

هەروەها، بڕیار بوو ئەمڕۆ سێشەممە، ئەنجوومەنی دەوڵەت، ڕاوێژی یاسایی خۆی لەسەر پرسی داهاتی نا نەوتیی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی فەرمی بە ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بدات، بەڵام کۆبوونەوەکەیان بۆ سبەی چوارشەممە دوا خست.

سێشەممەی ڕابردوو 9ـی ئەیلوولی 2025، ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق لە کۆبوونەوەی هەفتانەی خۆیدا، بڕیاریدا دۆسیەی نا نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ ئەنجوومەنی دەوڵەت بنێرێت، تاوەکوو لە ڕووی یاساییەوە ڕای خۆی لەسەر بدات کامە داهاتی فیدراڵییە و کامەش داهاتی فیدراڵی نییە لە نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراقدا

هاوکات ڕێککەوتن لەسەر ڕێژەی داهاتی نا نەوتی ڕادەستکراو یەکێکە لە بەربەستەکانی بەردەم ڕێککەوتنی کۆتایی لەبارەی ناردنی مووچەی مانگەکانی تەممووز و دواتری هەرێمی کوردستان. مەرجێکی سەرەکیی دیکەی بەغدا، بۆ بەردەوامیی ناردنی مووچە، ڕادەستکردنی نەوتی هەرێمی کوردستانە بۆ هەناردەکردن لەڕێگەی بەندەری جەیهانی تورکیاوە کە بڕەکەی بە 230 هەزار بەرمیلە.