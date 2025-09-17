کوردستان24 ناوەرۆکی کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجوومەنی دەوڵەت تایبەت بە داهاتی نانەوتی هەرێم ئاشکرا دەکات

پێش کاتژمێرێک

بەگوێرەی سەرچاوەیەک لە ئەنجوومەنی دەوڵەت لە کۆی ئەو دادوەرانەی لە کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ ئامادەبوون، تەنیا 2 دادوەر لەگەڵ بۆچوونەکانی هەرێمی کوردستان نەبوونە.

چوارشەممە 17ـی ئەیلوولی 2025، سەرچاوەیەک لە ئەنجوومەنی دەوڵەت بە کوردستان24 ڕاگەیاند؛ لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆدا لە کۆی 23 دادوەر و ڕاوێژکار، تەنیا 6 دادوەر ئامادەی کۆبوونەوەکە نەبوون و 2 دادوەری دیکەش مۆڵەتیان وەرگرتووە و کۆبوونەوەکە بە ئامادەبوونی کەریم خەسباک، سەرۆکی ئەنجوومەنی دەوڵەت و 15 دادوەر بەرێوەچووە.

لەبارەی ناوەرۆکی کۆبوونەوەکە ئەو سەرچاوەیە گوتی: لەدوای نزیکەی 4 کاتژمێر لە گفتۆگۆکردن تەنیا 2 دادوەر لەگەڵ بۆچوونەکانی هەرێمی کوردستان نەبوونە، هاوکات 13 دادوەرەکەی دیکە لەگەڵ بۆچوونی هەرێمی کوردستان بوونە لەبارەی داهاتی نانەوتی، بۆچوونیان وابووە بەپێی یاسای بودجە و یاسای بەرێوەبردنی دارایی، داواکارییەکانی هەرێمی کوردستان بۆ گەڕانەوەی داهاتی نانەوتی و خەزێنەی حکوومەتی فیدراڵ دەستوورییە.

ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی بەوەش کردووە؛ سبەینێ ئەنجوومەنی دەوڵەت وەڵامی کۆتایی ئەنجوومەنی وەزیران دەداتەوە.

ئەمەش لە کاتێکدایە، کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجوومەنی دەوڵەت بەهۆی یەکلایی نەکردنەوەی بابەتە یاساییەکان، نەیتوانی هیچ بریارێک بدات و بابەتەکەی دواخست بۆ سبەی پێنجشەممە 18ـی ئەیلوولی 2025.