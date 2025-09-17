بانکی ناوەندیی ئەمەریکا بۆ یەکەمجار لەمساڵدا ڕێژەی سوودی دابەزاند
بانکی یەدەگی فیدراڵی ئەمەریکا بۆ یەکەم جار لە ساڵی 2025 ڕێژەی سوودی بانکی دابەزاند، هۆکارەکەشی بۆ کەمبوونەوەی هەلی کار و مەترسییەکانی زیادبوونی هەڵاوسان گەڕاندەوە.ئەم هەنگاوە لە کاتێکدایە کە بانکی ناوەندی ڕووبەڕووی فشاری بەردەوامی سەرۆکی ئەمەریکا بۆ کەمکردنەوەی ڕێژەی سوود بووەتەوە.
چوارشەممە 17ی ئەیلوولی 2025، کۆمیتەی بازاڕی کراوەی فیدراڵی (FOMC) ڕێژەی سوودی سەرەکیی بە 25 خاڵی بنەڕەتی 0.25% کەمکردەوە و گەیاندییە نێوان 4.0% بۆ 4.25%. هەروەها، بەرپرسانی بانکەکە ئاماژەیان بە ئەگەری دابەزاندنی دیکە پێش کۆتایی ئەمساڵ کرد.
ستیڤن میران، ئەندامی نوێی ئەنجوومەنی پارێزگارانی بانکی ناوەندی، ڕاوێژکاری باڵای پێشووی ئابووریی سەرۆک ترەمپ دژی ئەم بڕیارە دەنگی دا و داوای کردووە بە ڕێژەی 50 خاڵی بنەڕەتی 0.50% کەمبکرێتەوە، هاوکات 11 ئەندامەکەی دیکەی کۆمیتەکە پشتیوانییان لە کەمکردنەوەکە کرد.
بانکی ناوەندی لە دۆخێکی ئابووریی ئاڵۆزدایە، لە کاتێکدا باجە گومرگییەکانی ترەمپ مەترسیی هەڵاوسان زیاد دەکەن و بازاڕی کاریش نیشانەکانی لاوازبوونی تێدا دەرکەوتووە، لەگەڵ بڕیاری کەمکردنەوەی ڕێژەی سوود، بانکی ناوەندی پێشبینییەکانی بۆ گەشەی ئابووری لە ساڵی 2025 دا لە 1.4% بۆ 1.6% بەرزکردەوە، بەڵام پێشبینییەکانی بۆ بێکاری و هەڵاوسان وەک خۆی هێشتەوە.