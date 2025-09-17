سەعدی پیرە: بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمان دوو کاندیدمان هەیە

پێش 59 خولەک

سەعدی ئەحمەد پیرە، ئاماژە بەوە دەکات، نێوانی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانی کوردستان باشە و هەروەها و کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکوومەت یەک پاکێجن.

سەعدی پیرە، ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتیی نیشتمانی کوردستان ئەمڕۆ چوارشەممە، 17ـی ئەیلوولی 2025، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: هەرێمی کوردستان پشتیوانی لە پرۆسەی ئاشتی دەکات لە تورکیا و ڕۆژئاوای کوردستان، هەروەها هەڵوێستی هەرێمی کوردستان بەرانبەر رووداوەکانی ناوچەکە دروستبووە، نێوانی پارتی و یەکێتیی باشە.

سەعدی پیرە گوتی: پارتی و یەکێتیی بەبێ یەکتر ناتوانن حکوومەت دروست بکەن، بۆ پێکهێنانی حکوومەت پێویستە هەردوو حزب هاوبەش بن و کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکوومەت یەک پاکێجن.

سەعدی پیرە گوتیشی: بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمان هەر یەکە لە، شاڵاو کۆسرەت رەسوڵ و میران محەممەد کاندیدی ئێمەن و دوای شەراکەتمان کردووە لە حکوومەت دا، پێویستە لە پۆستە سەرۆکایەتییەکان و سیادییەکان هاوسەنگی هەبێت.

سەعدی پیرە جەخت لەوە دەکاتەوە، دەبێت لەم مانگە دا پەرلەمان کارابکرێتەوە و داوا دەکەین هاوسەنگی لە دابەشکردنی دەسەڵات لەسەرجەم پۆستەکاندا بکرێت و هیوادارم کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێش هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بکرێت.