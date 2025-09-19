عێراق 47 فەرەنسی بەتۆمەتی داعشبوون دادگایی دەكات

پێش دوو کاتژمێر

ژمارەیەک هاووڵاتیی فەرەنسی بە تۆمەتی داعشبوون لە عێراق دادگایی دەکرێن و لە ساڵی 2019، 13 فەرەنسی لەسەر هەمان تۆمەت دادگایی کراون.

ئاژانسی ئەسۆشیەیتد پرێس لەسەر زاری سێ سەرچاوەی ئەمنی بڵاوی كردووەتەوە، دەسەڵاتدارانی عێراق، 47 فەرەنسی بە تۆمەتی داعشبوون دادگایی دەكات، ئەو فەرەنسیانە، پێشتر لەلایەن هێزەكانی سووریای دیموكرات دەستگیر كرابوون، ئێستا رادەستی عێراق كراونەتەوە.

هەروەها بەگوێرەی هەمان ئاژانس، دەسەڵاتدارانی فەرەنسی هیچ لێداونێكیان لەسەر ئەو پرسە نەداوە.

سەرچاوەکان باس لەوە دەکەن، ئەمە یەكەم جار نییە هاووڵاتیی فەرەنسی دەهێندرێنە عێراق بۆ دادگاییكردن بەتۆمەتی داعشبوون، بەڵكوو لە ساڵی 2019 دا، 13 فەرەنسی دیكە بەتۆمەتی ئەندامبوونی داعش لە هێزەكانی هەسەدەی وەرگرتەوە بۆ دادگاییكردن.

هەر بەگوێرەی ئاژانسی ئەسۆشیەیتد پرێس، هەسەدە، سێ هەزار و 192 زیندانییان ڕادەستی عێراق کردووە، 724 کەسیان سزای لەسێدارەدانیان بەسەردا سەپێندراوە، هەزار و 381 كەسی دیكەشیان سزای تاهەتاییان بەسەردا سەپێدراوە.